Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium hat in der Diskussion um mögliche "Corona-Bonds" zur Finanzierung der Lasten der Corona-Krise erneut auf eine schnelle Lösung unter Nutzung vorhandener Instrumente wie des Europäischen Stabilitätsmachanismus (ESM) gedrungen. "Für uns ist wichtig, dass es jetzt eine schnelle, solidarische Antwort gibt. Daran arbeiten wir und das steht für uns jetzt im Vordergrund", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir arbeiten an einer solidarischen Antwort, da sind wir zuversichtlich, dass die bald kommt."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich wiederholt gegen "Corona-Bonds" ausgesprochen und auf bestehende Möglichkeiten wie vorsorgliche Kreditlinien des ESM, aber auch Gelder aus dem EU-Haushalt und von der Europäischen Investitionsbank (EIB) verwiesen. Scholz hat zudem laut Berichten eine Offenheit für eine Erhöhung der Mittel des ESM angedeutet. Am Dienstag wollen die europäischen Finanzminister in einer Videokonferenz über den richtigen Weg beraten, wie Europa den am meisten von der Corona-Krise betroffenen Ländern finanziell beistehen soll. Bis Ende der Woche sollen sie dazu den EU-Spitzen einen Vorschlag für ein gemeinschaftliches Vorgehen präsentieren.

Scholz sei wichtig, "dass es eine solidarische und starke Antwort auf europäischer Ebene gibt", betonte Kolberg bei der Pressekonferenz. Es gebe bereits "starke und verfügbare Instrumente, um schnell und effektiv Hilfe an die Staaten zu bringen, die sie jetzt besonders dringend brauchen". Eine solidarische Antwort Europas sei schon gegeben worden und weiterhin auf dem Weg. "Die Finanzminister arbeiten da mit Hochdruck an weiteren Vorschlägen."

Die Gespräche liefen noch, und es seien noch weitere Punkte zu klären. Über die verschiedenen Vorschläge werde man sich aber konstruktiv austauschen. "Wir sind in guten Gesprächen mit unseren europäischen Partnern, um in der Gruppe der Finanzminister den Staatschefs eine gute Lösung vorzulegen", erklärte Kolberg.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2020 07:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.