Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Würzburg (pts036/03.04.2020/13:25) - Die Systementwicklungssoftware "Labview" liefert eine Vielzahl an Bedienelementen und Bearbeitungsfunktionen, die gerade für Einsteiger häufig schwer zu erfassen sind. Um seinen Schülern die ersten Schritte mit dieser umfassen-den Entwicklungsumgebung zu erleichtern, entwickelte Fachschullehrer Kurt Reim den "Labview-Kurs".



Ziel des Buchs ist es, die Leser von Grund auf an die Entwicklungsumgebung "Labview" heranzuführen und mit den wesentlichen Bausteinen der grafischen Programmiersprache G vertraut zu machen. Jedes Kapitel beginnt mit einer theoretischen Einführung in die wichtigsten Funktionen von "Labview", gefolgt von speziell abgestimmten Übungsaufgaben mit Musterlösungen.



Die nun erschienene dritte Auflage des Fachbuchs "Labview-Kurs" ist an die "Labview"-Version 2018 angepasst. Darüber hinaus bietet sie noch umfangreichere Übungsmöglichkeiten und einen stärkeren praktischen Bezug als ihre Vorgänger. Für den bestmöglichen Lernerfolg werden die Aufgaben des Buchs als offene "Labview"-Programme (VIs) bereitgestellt. Die Programmfunktionen können getestet werden, die Blockdiagramme sind nicht gesperrt und können verändert werden. Die VIs stehen im buchbegleitenden Onlineservice "Info-Click" zum kostenlosen Download bereit.



Aus dem Inhalt: * Grundlagen der Entwicklungsumgebung * Numerische Funktionen * Boolesche Funktionen * Schleifen * Graphische Anzeigen * Case * Sequenz und lokale Variable * SubVI * Strings * Cluster * Array * Datei-I/O * Messen mit "Labview" * Serielle Schnittstelle * GPIB-Schnittstelle * NI myDAQ



Kurt Reim: LabVIEW-Kurs Grundlagen, Aufgaben, Lösungen 3. Auflage 2020 280 Seiten Preis: 34,80 EUR ISBN Buch: 978-3-8343-3455-8 ISBN E-Book: 978-3-8343-6256-8



Das Buch kann unter http://www.vogel-fachbuch.de/labviewkurs bestellt werden.



