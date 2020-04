Für den US-Konzern Tesla war das erste Quartal des Jahres das erfolgreichste der Unternehmensgeschichte. Jedenfalls im Hinblick auf die Produktion und Auslieferung neuer Fahrzeuge. Der US-Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal trotz Belastungen durch die anhaltende Coronakrise mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. In den drei Monaten bis Ende März wurden rund 88.400 Autos an die Kundschaft gebracht, wie Tesla am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Tesla bezeichnete diese Ergebnisse als beste Leistung im ersten Quartal aller Zeiten. Die endgültigen ...

