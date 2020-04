Die Ölpreise haben im Mittagshandel am Freitag zugelegt und damit von der Hoffnung auf eine Entspannung im Ölpreiskrieg profitiert.New York - Die Ölpreise haben im Mittagshandel am Freitag zugelegt und damit von der Hoffnung auf eine Entspannung im Ölpreiskrieg profitiert. Nach Verlusten im frühen Handel waren sie im Verlauf des Vormittags mit Schwung in die Gewinnzone gedreht. Kurz vor dem Wochenende scheint in den festgefahrenen Preiskrieg zwischen den führenden Förderstaaten Saudi-Arabien und Russland Bewegung zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...