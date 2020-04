BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor den Beratungen der Eurofinanzminister in der kommenden Woche zeichnet sich ein erster Konsens über kurzfristige europäische Finanzhilfen in der Corona-Krise ab. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnten Frankreich und Deutschland gemeinsam ein Programm mit drei Pfeilern vorschlagen. Wie aus einer Vorlage für das Treffen hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sollen dafür Kredite des Europäischen Stabilitätsmechanismus sowie der Europäischen Investitionsbank genutzt werden. Zusätzlich könnte die EU Mittel für die Sicherung der Arbeitslosenversicherung der Mitgliedstaaten bereitstellen.



"Was jetzt zählt, ist unsere Fähigkeit, eine wirksame europäische Solidarität zu organisieren", heißt es in dem Papier, über das zuvor mehrere Medien berichteten. Die EU müsse die individuellen Maßnahmen der Mitgliedsstaaten unterstützen, Lücken fülle, wo diese das nicht könnten und notfalls ein Sicherheitsnetz schaffen.



Ähnlich wie beim deutschen Hilfsprogramm die Förderbank KfW könnte die Europäische Investitionsbank EIB die nationalen Förder- und Geschäftsbanken bei kurzlaufenden Betriebsmittelkrediten und Brückenfinanzierungen zu bis zu 80 Prozent absichern. Aus dem ESM könnten die Mitgliedsstaaten Kredite in Höhe von maximal zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukte bekommen - unter der Voraussetzung, dass die Mittel allein zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzt werden./tam/DP/jha