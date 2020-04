Der niederländische Online-Supermarkt Picnic, der sich auf die Auslieferung von Lebensmitteln mit Elektrofahrzeugen über lokale Verteilzentren spezialisiert, hat in Herne sein zweites Logistikzentrum in Deutschland neben dem bestehenden Zentrum in Viersen eröffnet. Der Online-Supermarkt gehört zu den Profiteuren der Coronavirus-Pandemie: Die Nachfrage habe sich aufgrund der aktuellen Situation mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...