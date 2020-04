Sprachen wir in den letzten Tagen und Wochen beim DAX noch von Kursbewegungen von mehreren hundert Punkten, so beträgt die heutige Handelsspanne gerade einmal etwas mehr als 110 Punkte. Nach einem Kurseinbruch im frühen Handel auf 9.461 Punkte konnte sich der DAX sehr schnell erholen und auf sein bisheriges Tageshoch bei 9.575 Punkten steigen. Spannend wird es wieder am Nachmittag: Um 14.30 Uhr werden die Arbeitsmarktdaten aus den USA für März veröffentlicht. Experten erwarten, dass die Arbeitslosenquote ...

