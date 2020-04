WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Beschäftigung im März wegen der Corona-Krise massiv eingebrochen. Außerhalb der Landwirtschaft seien 701 000 Stellen verloren gegangen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel nur mit 100 000 Jobverlusten gerechnet.



Zudem ist auch der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten niedriger ausgefallen als bisher bekannt. Demnach sind im Februar und Januar insgesamt 57 000 Stellen weniger geschaffen worden als bislang ausgewiesen.



Die Corona-Krise hat im März die USA mit voller Wucht erfasst. Die Daten berücksichtigen aber nur die Entwicklung bis etwa Mitte März. Damals waren zwar die Aktienmärkte schon eingebrochen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens fanden aber erst später statt./jsl/bgf/jha/