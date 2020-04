Weiden (www.fondscheck.de) - Der Preiskampf zwischen Saudi Arabien und Russland hat am Ölmarkt einen Kurssturz ausgelöst, so die Experten von Robert Beer Investment.Längerfristig wären die aktuellen Preise ein gigantisches, weltweites Konjunkturprogramm und somit ein Segen für die Weltkonjunktur. Kurzfristig sehe der Markt jedoch nur die Risiken und diese seien vielfältig. Die erdölexportierenden Länder hätten derzeit deutlich niedrigere Einnahmen, könnten ihre aufgeblähten Haushalte nicht mehr finanzieren und müssten eventuell Assets in Aktien weltweit verkaufen. Außerdem treffe es die amerikanische Fracking Industrie extrem hart. Diese brauche wesentlich höhere Preise, um profitabel arbeiten zu können. Zudem seien die Fracking-Konzerne extrem verschuldet, was weitere Probleme für die Kapitalmärkte bringe. ...

