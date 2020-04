Wien (www.fondscheck.de) - 98% der Fondskategorien schrieben im März Verluste, sichere Häfen erwiesen sich als Mangelware und Österreich-Aktienfonds, die einen Flop-5-Platz nur knapp verpasst haben, so die Experten von "e-fundresearch.com".Hand aufs Herz. Noch im letzten Monat hatten wir ob der desaströsen Performance-Entwicklungen im Rahmen der Fondsbilanz 02/2020 geschrieben "nicht wenige Marktteilnehmer werden sich darüber freuen, dass der Februar 2020 nun endlich Geschichte ist", so die Experten von "e-fundresearch.com". Mit Blick auf die nun ausgewerteten Zahlen für den Kalendermonat März dürfte jene Aussage wohl (leider) noch zutreffender sein: Im Durchschnitt in über 247 untersuchten Fondskategorien musste für den März eine Performance-Entwicklung von -11,79 Prozent (-11,37 Prozent im Median) gemessen werden. Lediglich 2 Prozent (!) der Fondskategorien hätten den März mit einer positiven Wertentwicklung beenden können. Somit würden die Februar-Zahlen im Vergleich zu den neuen März-Werten geradezu harmlos wirken. ...

