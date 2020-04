Frankfurt (www.fondscheck.de) - Laut den Anleihenexperten von J.P. Morgan Asset Management ist die Rezessionswahrscheinlichkeit für die globale Wirtschaft in den letzten Wochen so deutlich gestiegen, dass sie eine Rezession inzwischen als Basisszenario sehen.Verursacht worden sei dieser Wechsel im Ausblick - noch im letzten Quartal sei das Basisszenario das "Wachstum unter Trend" gewesen - durch gleich vier Schocks: Zum Angebotsschock aufgrund des Shutdowns von China als Reaktion auf COVID-19 sei ein Nachfrageschock infolge der eingeleiteten Quarantänemaßnahmen in einer Vielzahl der Volkswirtschaften weltweit gekommen, dazu sei dann noch der Ölschock aufgrund des umfangreichen Ölpreiseinbruchs gekommen. Dies alles habe zu dramatischen Verkäufen an den Kapitalmärkten geführt, sodass es zusätzlich einen Liquiditätsschock gegeben habe - und eine massive expansive geldpolitische Antwort durch die Notenbanken gefolgt sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...