Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Dunkle Wolken am Horizont: Der amerikanische Aktien-Leitindex hat bereits harte Wochen hinter sich. Bereits im Januar fabrizierte er eine "Grabstein-Kerze" (engl. "Gravestone Doji"). In dieser Woche kam das sogenannte Todeskreuz-Signal (engl. "Death Cross") hinzu. Ob diese Muster aussagekräftig weiter fallende Kursen nach sich ziehen, ist das Thema der Woche. Weitere Schwerpunkte: 1) Der gewaltige Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, 2) Die Teamviewer-Aktie (ISIN: DE000A2YN900). Strategien, Indikatoren, statistische Vorteile: In dieser Sendung dreht sich die Welt ganz um die quantitative Markt- und Aktienanalyse. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst, Börsenbriefautor und leitender Redakteur technischer Systeme der Börsenmedien AG, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung ist gegliedert in einen Marktüberblick, eine Strategie-Vorstellung, die Top/Flop-Aktie der Woche und ein Wochenthema. Die im Beitrag gezeigten Inhalte vermitteln jeweils Einblicke, wie systematische Geldanlage konkret werden kann. Wie findet man aussichtsreiche Aktien, und wie sind entsprechende Strategien aktuell am Markt positioniert. Die gezeigten Strategien bieten die Grundlagen für divers geartete Anlagesysteme. Börsenbriefe von Dr. Dennis Riedl: TSI USA: http://tsi-usa.de, Turnaround-Formel: https://www.turnaround-formel.de/