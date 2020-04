WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung will in Kürze neue Empfehlungen für das Tragen von Gesichtsmasken als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus verkünden. Das Tragen solle aber nicht landesweit verbindlich vorgeschrieben werden, sagte US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. "Amerikaner, die eine Gesichtsbedeckung tragen wollen, können das für sich selbst entscheiden", sagte Trump vor Journalisten.



Die Richtlinien sollen von der Gesundheitsbehörde CDC veröffentlicht werden. Bislang riet die Behörde gesunden Menschen ohne Symptome explizit nicht zum Tragen von Masken. Trump erklärte, US-Bürger könnten selbst gemachte Masken oder einen Schal benutzen, um Mund und Nase abzudecken. Experten befürchten, dass eine Empfehlung zum Tragen von Atemschutzmasken eine verstärkte Nachfrage auslösen und damit den Mangel an Masken für Personal im Gesundheitswesen verschärfen könnte.



Eine führende Beraterin Trumps, Deborah Birx, warnte zudem, dass sich die Amerikaner mit einer Maske nicht in falscher Sicherheit wiegen sollten. Vielmehr müssten weiterhin die Richtlinien für soziale Kontakte und regelmäßiges Händewaschen befolgt werden, um sich nicht zu infizieren oder das Virus weiterzugeben. Am Donnerstag hatte der Bürgermeister der besonders von der Epidemie betroffenen Stadt New York, Bill de Blasio, Medienberichten zufolge auch gesunde Menschen zum Tragen von Masken aufgefordert.



Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sind Schutzmasken auch in den USA zur Mangelware geworden. In den USA haben sich der Webseite der Universität Johns-Hopkins zufolge bis Freitagmorgen (Ortszeit) fast 250 000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Mehr als 6000 Menschen starben demnach infolge der Lungenkrankheit Covid-19./jba/aae/DP/fba