Aktionäre sollten wie vorgesehen 2,40 Euro je Aktie erhalten, teilte der MDAX-Konzern am Freitag in Düsseldorf mit.Die Hauptversammlung, die unter anderem die Ausschüttung absegnen muss, will Rheinmetall verschieben. Sie soll nun am 19. Mai und damit zwei Wochen später stattfinden als ursprünglich geplant. Zudem soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...