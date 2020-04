Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, sich konsequent an die Beschränkungen wegen des Coronavirus zu halten. Nun beobachtete geringere Steigerungsraten bei der Ausbreitung des Virus seien nur ein "erster Trend", über den man aber erst bis Ende nächster Woche ausreichende Klarheit haben werde.

"Wir sehen einen ersten Trend, dass die Steigerungsraten sich abflachen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, der Zahl der Neuinfektionen von Tag zu Tag", sagte Spahn beim Besuch eines Logistikzentrums für Schutzausrüstung nahe Erfurt. Die Reproduktionsrate des Virus, die bemisst, wie viele Personen von einer infizierten angesteckt werden, bewege sich "Richtung eins" und damit des Ziels, idealerweise unter eins zu kommen, um schrittweise in den Alltag zurückkehren zu können.

"Aber das sind nur erste Anzeichen aus den letzten Tagen, es ist noch kein ausreichend stabiler Trend", betonte Spahn. "Den werden wir erst bis Ende nächster Woche tatsächlich ablesen können", er. Spahn bat deswegen alle, sich an die Beschränkungen zu halten, auch wenn es insbesondere über Ostern schwerfalle. "Um so besser wir das jetzt gemeinsam in den nächsten Tagen und Wochen durchhalten, ... desto eher wird es dann auch gelingen, schrittweise in den Alltag zurückzukehren." Man müsse dies gemeinsam "durchstehen, damit das, was erreicht ist an Verlangsamung bei der Ausbreitung des Virus dann tatsächlich auch über die nächsten Tage stabil gehalten werden kann".

