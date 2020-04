Fast 20'000 Coronavirus-Infizierte, 572 Tote. Gesundheitsminister Alain Berset appellierte am Freitag noch einmal eindringlich, zu Hause zu bleiben.Bern - Fast 20'000 Coronavirus-Infizierte, 572 Tote - und ein schönes Wochenende vor der Tür. Gesundheitsminister Alain Berset appellierte am Freitag noch einmal eindringlich, zu Hause zu bleiben. Jetzt gelte es mehr denn je durchzuhalten, sagte er vor den Bundeshausmedien. Die Zahlen stiegen zwar nicht mehr steil an, doch der Höhepunkt sei noch nicht erreicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...