FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft IG Bau warnt vor Lohneinbußen für Niedrigverdiener infolge der Corona-Krise. Gerade für die Schwächsten müsse über Tarifverträge sichergestellt werden, dass das Kurzarbeitergeld aufgestockt werde, erklärte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt am Freitag. Das gelte vor allem für Branchen wie die Gebäudereinigung und für Leiharbeiter.



"Für sie geht es nicht nur um Komforteinbußen, es geht um ihre Existenz", sagte der IG-Bau-Bundesvorsitzende Robert Feiger in Frankfurt. Es sei unverantwortlich, wenn sich Arbeitgeberverbände wie jüngst in der Leiharbeitsbranche weigerten, Tarifverhandlungen für ein Aufstocken des Kurzarbeitergeldes zu beginnen. Eine Anhebung auf mindestens 90 Prozent sei angemessen, forderte Feiger.



Beschäftigte in Kurzarbeit erhalten 60 Prozent und in Haushalten mit Kindern 67 Prozent des entgangenen Nettoentgelts. In einigen Branchen und Betrieben gibt es aber Tarifregelungen zur Aufstockung. Das gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut IMK hatte sich bereits am Donnerstag für eine Aufstockung von Kurzarbeitergeld ausgesprochen.



Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat in der Coronavirus-Krise eine allgemeine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes ins Spiel gebracht. Er werde mit Arbeitgebern und Gewerkschaften darüber reden, "ob wir das Kurzarbeitergeld noch einmal anheben können", sagte er./als/DP/fba