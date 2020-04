Genau 10.329 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im März in Deutschland neu zugelassen. Das waren 2.175 mehr als im Februar (8.154) - ein neuer Rekordwert. Gegenüber dem Vorjahresmonat konnte ein Plus von 56,1 Prozent erzielt werden. Darüber hinaus verzeichnete das KBA im März 28.735 Zulassungen für Hybrid-Pkw, womit diese ein Plus von 62 Prozent gegenüber Februar 2019 verzeichnen konnten. ...

