BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert zur Verbesserung der Luftqualität während der Corona-Krise mehr Fahrrad-Straßen und Tempo-30-Zonen einzurichten. Die DUH sagte am Freitag, sie habe in 39 Städten mit hoher Belastung der innerstädtischen Atemluft beantragt, dass bis zum 16. April derzeit weniger genutzte Verkehrsflächen kurzfristig zu Fahrrad-Straßen umgewidmet und zudem Tempo 30 innerorts bis auf Weiteres eingeführt werden sollen.

"Das Coronavirus führt uns allen vor Augen, dass saubere Luft ein unverzichtbares Gut ist. Gerade jetzt ist es notwendig, dass die Fortbewegung für Fahrradfahrer ganz kurzfristig sicherer wird", sagte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH. "Das trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei, erlaubt Bewegung an frischer Luft mit sicherem Abstand voneinander und verhindert unnötige Unfälle. Wir müssen kurzfristig die Infrastruktur in unseren Städten an die aktuelle Situation anpassen."

Viele Menschen seien derzeit auf ihr Fahrrad angewiesen und können oder wollen weder mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch dem Auto fahren. Sichere Fahrrad-Straßen und entschleunigte Verkehre entlasteten vor allem auch Rettungsstellen und Krankenhäuser in Zeiten der immensen Herausforderungen durch das Corona-Virus, so die Umwelthilfe. Die DUH rief zudem Bürger auf, weitere Städte zu benennen, in denen es während der Corona-Krise sinnvoll und notwendig erscheint, ebenfalls Verkehrsflächen in sichere Fahrrad-Straßen umzuwidmen. Aktuelle Unfallstatistiken zeigten, dass in 2019 15.000 Fahrradfahrer schwerverletzt worden seien.

April 03, 2020 09:43 ET (13:43 GMT)

