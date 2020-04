Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark verbriefte Derivate auf die wichtigsten zwei Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Ein Knock-out-Call (WKN VE9T3Z) auf Ethereum findet am Freitag großen Anspruch. In dem Knock-out-Call sind heute nur Käufer zu verzeichnen. Ethereum weist in den letzten 24 Stunden einen Kursgewinn von über 6 Prozent aus. Auch auf die bekannteste Kryptowährung Bitcoin setzen die Anleger in Stuttgart. Ein Knock-out-Call (WKN VF35VS) auf Bitcoin wird ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...