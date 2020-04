HANNOVER (dpa-AFX) - Die europäischen Industriegewerkschaften haben von der EU und ihren Mitgliedsstaaten ein stärkeres gemeinschaftliches Engagement in der Coronavirus-Krise gefordert. "Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen schwindet dramatisch, weil es nach wie vor an überzeugenden, gemeinsamen Antworten der Mitgliedsstaaten auf die existenziellen Herausforderung der neuartigen Virus-Pandemie fehlt", schrieb der Präsident des Gewerkschaftsverbands Industriall Europe, Michael Vassiliadis, am Freitag in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.



Es sei beschämend, dass einige Länder auf Hilfslieferungen und Ärzte aus autoritären Regimen angewiesen seien, heißt es in dem Brief. China und Russland belieferten beispielsweise das besonders betroffene Italien zu Beginn der Krise mit medizinischen Geräten und Personal. "Wieso schaffen wir nicht selbst eine solche Unterstützung in der europäischen Gemeinschaft?", fragte Vassiliadis. Innerhalb der EU solle deshalb die Versorgung mit Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung und medizinischem Gerät nach Bedarf und Dringlichkeit koordiniert werden./sb/DP/fba