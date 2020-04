Frankfurt (www.fondscheck.de) - Verglichen mit den vorhergehenden drei Wochen waren die Marktbewegungen und Tagesschwankungen häufig etwas weniger ausgeprägt, so Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst für den Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) bei der Deutschen Börse AG.Es sei überflüssig zu erwähnen, dass Covid-19 und dessen schrecklicher Vormarsch über den Globus weiterhin das allgemeine Leben sowie die Finanzmärkte fest in seinen Klauen halte. Zum einen hinsichtlich der gesundheitlichen, zum anderen in Bezug auf die realwirtschaftlichen Auswirkungen. ...

