Marktstart der schnell wachsenden Versicherungsgesellschaft im zweiten europäischen Land; niederländischer Markt erhält die Möglichkeit, Haus und Besitz mit wenigen Klicks zu schützen

Lemonade, eine Versicherungsgesellschaft, die auf künstliche Intelligenz und Verhaltensökonomie setzt, feiert heute ihren Markteintritt in einem weiteren europäischen Land. Verbraucher in den Niederlanden haben nun die Möglichkeit, über die Lemonade App im Handumdrehen, jederzeit und von jedem Gerät aus eine Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung abzuschließen sowie Schäden zu melden und in Sekundenschnelle Zahlungen zu erhalten.

Dies ist der zweite Markteintritt in ein EU-Land nach dem Start von Lemonade in Deutschland im vergangenen Jahr.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Versicherungsmodell verlangt Lemonade einen Pauschalbetrag für seine Tätigkeit und spendet den verbleibenden Versicherungsgewinn im Rahmen des alljährlichen Giveback an gemeinnützige Organisationen. Das Unternehmen startete Ende 2016 mit seinen Eigenheim- und Mieterversicherungen in New York und ist seitdem eine der am schnellsten wachsenden Versicherungsgesellschaften.

Lemonade ist bei den Verbrauchern für seine Versicherungsprodukte über mehrere Plattformen hinweg die Nummer eins. Begründet wird dies mit dem unkomplizierten digitalen Verfahren und blitzschnellen Schadenszahlungen, dem erstklassigen Kundenservice und unübertroffenen Geschäftsmodell.

"Wir haben für unseren nächsten Marktstart die Niederlande ausgewählt, da zahlreiche niederländische Verbraucher uns gebeten haben, als nächstes dorthin zu kommen", sagte Daniel Schreiber, Mitbegründer und CEO von Lemonade. "Unsere einzigartige Versicherungspolice ist marktweit nicht nur die transparenteste, kostengünstigste und zudem mit einer Mission verknüpft, sondern richtet sich mit Dingen wie Fahrraddiebstahlschutz und mehr zudem gezielt an niederländische Verbraucher."

Das Produkt Lemonade ist in den Niederlanden mit einem ebenso komfortablen und angenehmen Erlebnis verbunden, wie man es auch in den Vereinigten Staaten kennt, hat aber den zusätzlichen Vorteil, dass es auf der Police 2.0 des Unternehmens basiert, einer neuen, für das 21. Jahrhundert konzipierten Versicherungspolice.

Die derzeit nur in den Niederlanden und Deutschland verfügbare Police 2.0 ist ein kurzes, leicht verständliches und transparentes Dokument, das für normale Menschen und nicht für Anwälte bestimmt ist, und somit eine verbraucherfreundliche Abkehr von den oftmals undurchsichtigen und veralteten Policen, die auf dem Markt verfügbar sind.

Lemonade, mit dem europäischen Hauptsitz in Amsterdam, ist von der niederländischen Zentralbank (DNB) lizenziert und wird von dieser beaufsichtigt. Das Unternehmen hat sich aufgrund des kooperativen und bewährten regulatorischen Umfelds, gepaart mit einem Hotspot für Talente aus der ganzen Welt, für eine Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in den Niederlanden entschieden.

In den Niederlanden wohnhafte Personen können nun über die Lemonade App oder unter www.lemonade.com/nl eine neue Police abschließen. Hier können Sie sich über den nächsten Marktstart von Lemonade informieren.

Über Lemonade

Lemonade bietet Eigenheim- und Mieterversicherungen in den USA sowie Hausrat- und Haftpflichtversicherungen in Deutschland und den Niederlanden über seine Komplettversicherer an. Auf Grundlage von künstlicher Intelligenz und Verhaltensökonomie ersetzt Lemonade Makler und Bürokratie durch Bots und maschinelles Lernen und setzt auf die Abschaffung der Papierflut und sofortigen Versicherungsschutz. Als zertifizierte B-Corp spendet Lemonade nicht verwendete Gelder an von seiner Gemeinschaft im Rahmen des alljährlichen "Giveback" ausgewählte gemeinnützige Organisationen.

Lemonade ist zurzeit in Deutschland, den Niederlanden und großen Teilen der Vereinigten Staaten erhältlich und setzt die weltweite Expansion fort.

