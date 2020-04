BERLIN (dpa-AFX) - Die Innenpolitiker von Grünen, Linkspartei und FDP kritisieren, sie würden von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Corona-Krise schlecht informiert. Am Freitag forderten die Obleute der drei Fraktionen im Innenausschuss in einem gemeinsamen Brief an die Vorsitzende des Ausschusses, Andrea Lindholz (CSU), von der Leitungsebene des Ministeriums in einer Telefonkonferenz bis zum kommenden Montag unterrichtet zu werden. In dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: "Wir betrachten die Informationspolitik des Bundesinnenministeriums gegenüber dem Parlament zunehmend als Affront."



Die Obleute Benjamin Strasser (FDP), Filiz Polat (Grüne) und Ulla Jelpke (Linke) hatten bereits am vergangenen Mittwoch einen Beschwerdebrief verfasst. Darin führten sie die Praxis des Gesundheitsausschusses, der wöchentlich unterrichtet werde, als positives Beispiel an. Die letzte Unterrichtung der Innen-Obleute hatte am 23. März stattgefunden./abc/DP/fba