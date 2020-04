APFELSTÄDT (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will angesichts der Coronavirus-Epidemie eine heimische Produktion von Schutzmasken aufbauen. "Das was geht, kaufen wir von ausländischen Herstellern", sagte er am Freitag bei einem Besuch des zentralen Umschlaglagers für die vom Bund beschaffte Ausrüstung im thüringischen Apfelstädt. Die Entwicklung der vergangenen Wochen zeige aber auch, "dass wir auf Dauer nicht so abhängig sein sollten vom internationalen Markt". Bis Ende dieser Woche wurden inzwischen knapp 37 Millionen Atemschutzmasken über den Bund verteilt. Das sei eine Entlastung, reiche abschließend aber nicht aus, sagte Spahn.



Die Bundesregierung habe ein Angebot an die heimische Wirtschaft gemacht, um sie beim Aufbau einer Maskenproduktion zu unterstützen. Es gehe dabei um eine Sicherheit bei Abnahme und Preis. Derzeit liefen Gespräche mit Firmen aus Maschinenbau und Textilindustrie.



Die Bundesärztekammer verwies auf erhebliche Nachschubprobleme und forderte schnellere Abhilfe. "Überall laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, um in wenigen Wochen mit einer deutlich erhöhten Patientenzahl klarzukommen, und in den Ministerien rechnet man für eine ausreichende Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung in Monaten", sagte Vizepräsidentin Heidrun Gitter dem "Deutschen Ärzteblatt" (Freitag). In etlichen Praxen fehlten vor allem geeignete Masken. In Kliniken gebe es "abenteuerliche Zustände" mit persönlich zugeteilten Masken, die zwischen den Verwendungen auf ebenso zugeteilten Haken getrocknet werden sollten./geh/sam/DP/fba