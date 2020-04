FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. April: MONTAG, DEN 6. APRIL 2020 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/20 10:00 Telefon-Pk der Deutschen Bahn zur aktuellen Lage mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Richard Lutz 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 04/20 SONSTIGE TERMINE BEL: Dritte Runde der Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen DIENSTAG, DEN 7. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Straumann, Hauptversammlung CHE: Tecan, Hauptversammlung DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert) DEU: BMW, Absatz Q1/20 GBR: Asos, Halbjahreszahlen DNK: Vestas, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/20 07:00 JPN: Frühindikatoren 02/20 (vorläufig) 07:00 SPA: Verbraucherpreise 03/20 08:00 DEU: Industrieproduktion 02/20 08:00 DEU: Destatis: Fluggäste und Luftfracht von deutschen Flughäfen, Februar 2020 08:45 FRA: Handelsbilanz 02/20 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/20 21:00 USA: Konsumentenkredite 02/20 22:30 USA: API Ölbericht, Woche SONSTIGE TERMINE BEL: Dritte Runde der Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen MITTWOCH, DEN 8. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Q1-Umsatz 06:45 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz (11.00 h Annual Investor Conference) 07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahreszahlen (Pk per Webcast) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) GBR: Asos, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 02/20 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/20 07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 03/20 08:00 DEU: Destatis: Baugenehmigungen 01/20 09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.3. PLD: Zentralbank von Polen, Bekanntgabe Kreditzins DONNERSTAG, DEN 9. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerreshemer, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: Bauer, Jahreszahlen (10.00 h Call) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen NLD: Takeaway.com, Q1 Trading Update TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 02/20 08:00 DEU: Leistungsbilanz 02/20 08:00 DEU: Destatis: Baupreise für Wohngebäude 02/20 08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 01/20 10:00 DEU: ifo-Institut Web-PK "Wie entwickelt sich die Konjunktur in Deutschland in Zeiten von Corona?" 10:00 ITA: Industrieproduktion 02/20 10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 02/20 10:30 GBR: Industrieproduktion 02/20 10:30 GBR: Handelsbilanz non-EU 02/20 11:00 GRC: Industrieproduktion 02/20 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 12.3.20 14:30 USA: Erzeugerpreise 03/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/20 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/20 (vorläufig) HINWEIS USA: Verkürzter Handel US-Anleihenmarkt (bis 20.00 h) FREITAG, DEN 10. APRIL 2020 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/20 03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/0 03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/20 08:45 FRA: Industrieproduktion 02/20 11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/20 14:30 USA: Verbraucherpreise 03/20 14:30 USA: Realeinkommen 03/20 EUR: S&P Ratingergebnis Polen EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Albanien EUR: Fitch-Ratingergebnis Lettland HINWEIS Feiertag "Karfreitag" A, CH, D, F, E, GB, HK, I, NL, PL, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet MONTAG, DEN 13. APRIL 2020 TERMINE KONJUNKTUR --- HINWEIS Feiertag "Ostermontag" A, CH, D, F, E, GB, HK, I, NL, PL, Börsen geschlossen Börsen Japan, China, Korea, Russland und USA geöffnet DIENSTAG, DEN 14. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 12:30 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 03/20 07:00 FIN: Verbraucherpreise 03/20 08:00 DNK: Verbraucherpreise 03/20 09:00 CZE: Verbraucherpreise 03/20 14:30 USA: Beratungen Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (virtuell) - Pk zum World Economic Outlook 14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/20 17:30 USA: Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (virtuell) - Pk zum Global Financial Stability Reort 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) MITTWOCH, DEN 15. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/20 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 07:30 NLD: TomTom, Q1-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen 14:30 CHE: Georg Fischer, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Kudelski, Hauptversammlung CHE: Sulzer, Hauptversammlung CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesirtschaftsministerium Monatsbericht 04/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/20 (vorläufig) 14:30 USA: Empire State Index 04/20 15:15 USA: Industrieproduktion 03/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/20 16:00 USA: Lagerbestände 02/20 16:00 USA: NAHB-Index 04/20 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster DONNERSTAG, DEN 16. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Umsatz 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen 13:30 NLD: Airbus, Hauptversammlung 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz 18:00 FRA: LVMH, Q1-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/20 08:00 DEU: Verbraucherpreisse 03/20 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 02/20 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/20 14:30 USA: Philly Fed Index 04/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) FREITAG, DEN 17. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz 13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Swiss Re, Hauptversammlung GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report DEU: Volkswagen, Konzernabsatz Q1/20 TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q1/20 04:00 CHN: Industrieproduktion 03/20 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/20 06:30 JPN: Industrieproduktion 02/20 (endgültig) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 02/20 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/20 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/20 09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/20 10:00 ITA: Handelsbilanz 02/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 16:00 USA: Frühindikator 03/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi