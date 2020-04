BREGENZ (dpa-AFX) - Für Teile der Arlbergregion in Österreich ist die Quarantäne wegen der Coronakrise beendet. Die Orte Lech, Stuben, Schröcken und Warth dürften von Samstag an wieder verlassen werden, sagte Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner am Freitag. Für die rund 1000 Saisonarbeiter, die noch in Lech seien, gelte aber ein strenges Abreisemanagement.



Von der seit Mitte März herrschenden Quarantäne waren insgesamt 7500 Menschen betroffen. Grundlage für das Ende der Isolation war die zuletzt geringe Zahl an positiv getesteten Personen. Die Quarantäne für die Orte St. Anton und St. Christoph auf der Tiroler Seite des beliebten Skigebiets gilt analog zu den strengen Ausgangsbeschränkungen des Bundeslands bis zum Ostermontag./mrd/DP/fba