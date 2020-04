PARIS (dpa-AFX) - Der Pariser Polizeipräsident Didier Lallement hat mit Äußerungen über Covid-19-Patienten auf der Intensivstation in Frankreich großen Wirbel ausgelöst. "Diejenigen, die heute im Krankenhaus liegen, diejenigen, die auf der Intensivstation liegen, sind inzwischen ... diejenigen, die sich anfangs nicht an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben", sagte er dem Sender BFMTV am Freitag. Nach heftiger Kritik entschuldigte er sich anschließend. "Es ist ein Fehler und ich bereue ihn", sagte Lallement in einem kurzfristig angesetzten Pressestatement.



Es sei nicht seine Absicht gewesen, eine direkte Verbindung zwischen der Missachtung von Gesundheitsanweisungen und der Anwesenheit von Patienten auf der Intensivstation herzustellen, hieß es zuvor in einer Erklärung. "Er wollte die Menschen daran erinnern, dass in diesen Zeiten eine strikte Einhaltung der Ausgangsbeschränkung notwendig ist, um die Gesundheit aller zu schützen." Lallement erklärte vor der Presse: "Ich weiß, dass ich viele Menschen verletzt habe, die geliebte Menschen im Krankenhaus auf der Intensivstation haben oder die jemanden verloren haben. Niemand sollte sich schuldig dafür fühlen, eine solche Situation, eine solche Tragödie durchzumachen."



Lallement hatte im vergangenen Jahr im Zuge der Proteste der "Gelbwesten" seinen Vorgänger Michel Delpuech abgelöst. Dieser musste nach Gewalt bei den Protesten seinen Posten räumen. Lallement wurde in der Vergangenheit wiederholt wegen des harten Vorgehens der Polizei bei Demonstrationen kritisiert./nau/DP/fba