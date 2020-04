SpaceX hat kein Glück mit seinem Starship-Projekt. Nun wurde auch der dritte Prototyp des Sternenschiffs zerstört. Zwei Prototypen des Sternenschiffs hatte SpaceX bereits verloren. Beide scheiterten im Drucktest. Beim ersten Prototyp war während der Druckbetankung der obere Deckel des Tanks geplatzt. Beim zweiten Prototyp soll es an der Triebwerksbefestigung am unteren Teil des Tanks gelegen haben. Während eines Tests am heutigen Freitag kollabierte nun der dritte Prototyp. Dritter Prototyp knickt ein Beim ...

