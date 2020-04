Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hält die Ausgangsbeschränkungen und Verbote zur Eindämmung der Corona-Pandemie für "absolut notwendig". Die Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens sei eine "Herkulesaufgabe". Eine schnelle Lockerung der Kontaktsperren könne sie jedoch noch nicht in Aussicht stellen.

"Das Coronavirus breitet sich immer noch mit hoher Geschwindigkeit aus", sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast, der ausnahmsweise bereits am Freitagabend veröffentlich wurde. Zuvor war sie nach knapp zweiwöchiger heimischer Quarantäne wegen Kontakts mit einem Corona-Infizierten ins Kanzleramt zurückgekehrt.

"Es stimmt, dass die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts, so hoch sie sind, ganz vorsichtig ein wenig Hoffnung machen. Denn der Zuwachs an neuen bestätigten Ansteckungen verläuft ein wenig langsamer als vor einigen Tagen noch", so Merkel. "Aber es ist definitiv viel zu früh, um darin einen sicheren Trend zu erkennen, und erst recht ist es viel zu früh, um deswegen auch nur an irgendeiner Stelle die strengen Regeln, die wir uns gegeben haben, schon wieder zu lockern."

Die Bürger rief sie erneut dazu auf, die "harten Wahrheiten" zu akzeptieren. Man müsse Abstand halten und häufig Hände waschen. Kurzreisen innerhalb Deutschlands, an die See oder in die Berge oder zu Verwandten, könne es dieses Jahr trotz der Osterzeit nicht geben.

Herkulesaufgabe: Balance von Gesundheitsschutz und öffentlichem Leben

Sie bezeichnete es als "Herkulesaufgabe", wie man beides schaffen könne - sowohl den Gesundheitsschutz für alle als auch einen Prozess, mit dem das öffentliche Leben auch wieder Schritt für Schritt möglich werde.

Darüber müsse man nachdenken. "Aber genauso würden wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden, wenn wir jetzt falsche Hoffnungen wecken würden, indem wir Exit-Stichtage vereinbaren würden, die anschließend der Realität in keiner Weise standhalten würden", so die Bundeskanzlerin.

Man werde erst nach Ostern sehen können, wie es mit den Ausgangsbeschränkungen weiter gehe. Dies hänge ganz davon ab, "an welchem Punkt der Ausbreitung des Virus wir dann in Deutschland stehen und wie sich das in den Krankenhäusern auswirkt."

Bundesregierung tut, was möglich ist

Merkel räumte ein, dass es derzeit für die Menschen eine sorgenvolle Zeit sei um persönliche Gesundheit, Arbeitsplätze und Einschränkung der persönlichen Freiheit. Diese Sorgen könne die Politik nicht nehmen.

Aber "wir werden alles tun, was von staatlicher Seite möglich ist, damit möglichst wenige Ihrer Sorgen Wirklichkeit werden", versprach Merkel.

In den letzten Tagen seien die größten wirtschaftlichen und sozialen Hilfsprogramme angelaufen, die es in Deutschland je gegeben habe. Unzählige Anträge auf Zuschüsse, Kredite, Kurzarbeitergeld und viele andere Leistungen seien schon eingegangen und würden so schnell und unbürokratisch wie möglich bearbeitet.

"Sie alle sollen wissen: Die Bundesregierung steht an Ihrer Seite. Wir tun alles, damit unsere solidarische soziale Marktwirtschaft sich in dieser Prüfung bewährt", so Merkel.

