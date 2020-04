HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat die Bürger angesichts des anstehenden guten Wetters eindringlich vor einer Missachtung der Corona-Auflagen gewarnt. "Wenn jemand wiederholt gegen seine Isolationsauflagen verstößt, kann er im Einzelfall im Rahmen des beschleunigten Verfahrens bis zum Verfahren in Haft genommen werden", sagte Meyer in einem Interview der Zeitung "Die Welt" (Online-Freitag).



Für alle anderen verwies Meyer auf den nun geltenden Bußgeldkatalog, der Strafen von 150 bis 5000 Euro, im Wiederholungsfall sogar bis zu 25 000 Euro vorsieht. "Wir können zudem Platzverweise und Aufenthaltsverbote aussprechen oder Menschen im Sinne der Gefahrenabwehr sogar in Gewahrsam nehmen", sagte Meyer.



Der Polizeipräsident nahm auch Geschäftstreibende ins Gebet, "die ihre Läden erneut geöffnet haben, weil sie glauben, einen Weg gefunden haben, die Verfügung zu umgehen". Er zählte dazu etwa den Erotikartikelanbieter, der sich jetzt als Drogerie verstehe, oder die Shisha-Bar, die plötzlich ein Kiosk sein wolle. "Auch dagegen gehen wir vor", betonte Meyer./klm/DP/fba