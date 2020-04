BRÜSSEL (dpa-AFX) - Für die Zusammenarbeit bei der Versorgung von Covid-19-Patienten können die EU-Staaten auf Geld aus Brüssel hoffen. Die EU-Kommission veröffentlichte am Freitag Leitlinien für die grenzüberschreitende Kooperation und stellte mögliche finanzielle Unterstützung aus mehreren Fördertöpfen in Aussicht, zum Beispiel für den Transport von Patienten aus einem EU-Land ins andere.



Deutschland hatte zuletzt bereits schwerkranke Coronavirus-Infizierte aus Frankreich und Italien aufgenommen. Die EU-Kommission betonte, die Überführung von Patienten von einem Mitgliedsstaat in einen anderen könne in der Pandemie Gesundheitssysteme entlasten. Die Kommission versprach auch Unterstützung bei der Entsendung medizinischer Teams über die Grenzen.



Die Kommission will helfen, indem sie Anträge auf grenzüberschreitende Hilfe koordiniert. Dabei geht es um freie Intensivbetten, die Überführung von Patienten oder die Entsendung von medizinischen Teams. Die Brüsseler Behörde will im Blick behalten, wo welche Kapazitäten frei sind. Transporte könnten finanziell unterstützt werden./vsr/DP/fba