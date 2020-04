Kalenderwoche 14 am KMU-Anleihen-Markt - die Kursverluste der Vorwochen können teilweise wieder etwas aufgeholt werden, auch, weil einige Emittenten schnell und besonnen auf die Corona-Krise reagieren und ihre Investoren über die aktuellen internen Situationen sowie über die weiteren Vorgehensweisen informieren. Natürlich bleiben die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise aber weiter allgegenwärtig.

So spürt die Hörmann Industries GmbH aktuell den Einfluss der Corona-Pandemie, ohne jedoch die Auswirkungen der Krise beziffern zu können. Das Hörmann-Management hofft, mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 Ende April eine valide Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 geben zu können. Von Unternehmensseite werden derzeit vielfältige Maßnahmen ergriffen, die die negativen Auswirkungen der Corona-Krise so gering wie möglich halten sollen. Das Unternehmen scheint dank vorhandener Liquiditätsreserven und des breit diversifizierten Geschäftsmodells laut den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG dafür gut aufgestellt. Das glauben die Anleihen-Analysten auch für die Ekosem-Agrar GmbH, die als Lebensmittelproduzent eher geringe Auswirkungen der Krise spüren werde.

Die SANHA GmbH & Co. KG behält auch in der Corona-Krise ihre Ratingnote "B-". Die Analysten der Ratingagentur Creditreform haben aufgrund der Corona-Pandemie den Ausblick allerdings von "stabil" auf "negativ" geändert. Die Analysten heben einerseits die verbesserte operative Ergebnislage in 2019 hervor, andererseits beeinflusst die konjunkturelle Unsicherheit durch die weltweite COVID-19 Pandemie das Rating. Die AGRARIUS AG hat Anfang des Jahres eine sechsjährige Unternehmensanleihe 2020/26 (ISIN DE000A255D70) im Volumen von 5,00 Mio. Euro platziert. Der Minibond ist mit einem Zinskupon von 5,00% p.a. ausgestattet und notiert an der Börse Frankfurt. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit Vorstand Ottmar Lotz über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und natürlich auch über die derzeitige Corona-Situation gesprochen, deren Auswirkungen auf das Geschäft bislang gering sei.

Die PCC SE emittiert mitten in der Corona-Krise zum 1. April 2020 eine neue Unternehmensanleihe mit einer Verzinsung von 4,00% p.a. (ISIN: DE000A254TZ0) und einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Es ist die nunmehr 74. Anleihe des Duisburger Unternehmens. Trotz ...

