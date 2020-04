Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, hat eine klare Exit-Strategie aus dem Corona-Shutdown und Planungssicherheit für die Wirtschaft noch vor Ostern gefordert. "Wir können?im Wochentakt messen, wie sich die wirtschaftliche Lage vieler Betriebe verschlechtert. Deshalb brauchen viele in der Wirtschaft schnell Klarheit?zu offenen Fragen. Die Unternehmen müssen vor den Feiertagen wissen, woran sie sind", sagte Schweitzer der "Rheinischen Post".



Es dürfe kein Dauerzustand werden, dass sonntags verkündet werde, was ab Montag gelte. "Unternehmern fällt es schwer, nichts tun zu dürfen", so der DIHK-Präsident weiter.



Sie sollten aber wenigstens die Perspektive erhalten?und sich darauf vorbereiten können, wie sie hoffentlich bald wieder mit bestimmten Einschränkungen agieren dürften.