Der jüngste Börsencrash kam schnell und mit wenig Vorwarnung, was die Portfolios der Anleger, die nicht vorbereitet waren, schwer traf. Diese Probleme bleiben oft unbemerkt, bis es zu spät ist. Wenn man mit seinen Investitionen übermäßig exponiert ist oder wenn das Portfolio nicht in der besten Position ist, dann hat es sich möglicherweise stärker auf einen ausgewirkt, als man es sich gewünscht hätte. Natürlich kann man diese Dinge nie ganz vermeiden. Es ist auch nicht so, dass man die Aktien vorher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...