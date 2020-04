WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist weltweit auf knapp 1,1 Millionen gestiegen. Die meisten Fälle wurden nach Angaben der Johns Hopkins Universität in den USA gezählt, wo bis zum späten Freitagabend (Ortszeit) 277 828 Menschen als infiziert gemeldet wurden. An zweiter und dritter Stelle lagen demnach Italien mit 119 827 und Spanien mit 119 199 Fällen, gefolgt von Deutschland mit 91 159 bekannten Infektionen.



Die meisten Todesfälle gibt es den Angaben zufolge in Italien, wo bisher 14 681 Menschen an Covid-19 starben. In den USA stieg die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit zuletzt binnen 24 Stunden um mehr als 1400. Weltweit fielen bereits knapp 60 000 Menschen dem Virus zum Opfer.



Wissenschaftlern zufolge dürfte die Dunkelziffer bei Fallzahlen und Totenzahlen jedoch hoch sein. Zum einen hängt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen davon ab, wie viele Menschen überhaupt getestet werden. Zudem haben manche Länder spät mit dem Testen angefangen oder setzen bewusst auf eine selektive Teststrategie. Zum anderen dürften viele Menschen mit Vorerkrankungen oder im hohen Alter durch die Virusinfektion gestorben sein, ohne dass Ärzte das zu dem Zeitpunkt erkannt hatten oder prüfen konnten.



Angesichts einer rapiden Ausbreitung der Corona-Pandemie ergreifen immer mehr Länder zum Teil drastische Maßnahmen, um ihre Bürger vor einer Infektion zu schützen. Diese reichen von Grenzschließungen, Ausgangssperren bis hin zur technologischen Überwachung von Infizierten.



China gedachte am Samstag mit drei Schweigeminuten der Toten durch das neue Coronavirus gedacht. Landesweit heulten am chinesischen Totengedenktag um 10.00 Uhr Ortszeit (04.00 Uhr MESZ) die Sirenen. Auch hupten Autos und Schiffe ließen ihre Hörner ertönen. Die Nationalflaggen auf öffentlichen Gebäuden und in chinesischen Botschaften weltweit wehten auf halbmast. Das Gedenken sei zu Ehren der "Märtyrer und Landsleute, die im Kampf gegen die Epidemie ums Leben gekommen sind", wie der Staatsrat mitteilte.



In einer Kehrtwende zu ihrer bisherigen Politik rät die US-Regierung indes nun auch zum Tragen von Masken als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. "Das ist freiwillig", sagte Trump am Freitagabend (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. Er selbst wolle keine Maske tragen, fügte der Präsident hinzu. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte gesunden Menschen ohne Symptome bislang explizit nicht zum Tragen von Masken geraten. Experten befürchten, dass eine Empfehlung zum Tragen von Schutzmasken eine verstärkte Nachfrage auslösen und damit den Mangel an Masken für Personal im Gesundheitswesen verschärfen könnte.



Die UN-Vollversammlung verlängerte wegen der Corona-Krise ihre Sitzungspause zunächst bis Ende Mai. Bis dahin würden die Mitglieder nicht persönlich zu Sitzungen in New York zusammenkommen, teilte der Präsident der Vollversammlung, der Nigerianer Tijjani Muhammad Bande, am Freitag (Ortszeit) mit. Mehrere für diesen Zeitraum geplante Treffen und Veranstaltungen würden verschoben, darunter auch eine ursprünglich für den 6. Mai angesetzte Sondersitzung zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren.



Die deutsche Regierung sammelt indes weiter gestrandete Urlauber in aller Welt ein und bringt sie nach Hause. Die meisten deutschen Reisenden saßen zuletzt noch in Neuseeland fest. Insgesamt seien bislang 194 000 deutsche Touristen zurückgebracht worden, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Freitag nach Beratungen mit seinen 26 EU-Amtskollegen. Das Auswärtige Amt geht laut einem Bericht der "Rheinischen Post" (Samstag) davon aus, dass sich aktuell noch mehr als 40 000 deutsche Reisende im Ausland befinden. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sitzen noch 250 000 EU-Bürger im außereuropäischen Ausland fest. 350 000 seien zurückgeholt worden./cy/DP/fba