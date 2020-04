KÖLN (dpa-AFX) - Die SPD hat sich im RTL/ntv-"Trendbarometer" erstmals seit September 2018 an den Grünen auf Platz zwei vorbeigeschoben. Im Vergleich zur Vorwoche legten die Sozialdemokraten nach der am Samstag veröffentlichten Umfrage einen Punkt auf 17 Prozent zu, während die Grünen einen Punkt einbüßten (16 Prozent). Deutlich auf Platz eins blieben CDU und CSU, die einen Punkt hinzugewannen und nun auf 37 Prozent kamen.



AfD (9 Prozent), Linke (8 Prozent) und FDP (6 Prozent) büßten demnach um jeweils einen Punkt an Zustimmung ein. Die Union könnte derzeit sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen eine Regierung bilden./seb/DP/fba