4.4. 15 Uhr: Okay, es ist Wochenende, aber, dass der blaue Graph mit den Covid Neuansteckungen Österreich so stark nach unten geht, ist gut. Der MA5 (rot) und der MA10 (blau) ist bereits im Fallen, der MA20 (gelb) könnte dies bald tun. Also zummindex charttechnisch viele Zeichen für weitere Rückgänge About: Im Börse Social Covid 19 Monitor, siehe https://www.boerse-social.com/covid19 , sehen wir uns täglich für Österreich gesamt und die 9 Bundesländer drei Charts an: Infektionen gesamt, Neuansteckungen absolut und in Prozent. Täglich aktualisiert basierend auf den 15:00-Werten von info.gesundheitsministerium.at Dazu rücken wir mit Charttechnik an: Anzahl vs. 5 Tage (rot) vs. 10 Tage (dunkelblau) vs. 20 Tage (gelb) gleitender ...

