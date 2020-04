Dunkle Wolken am Horizont: Der amerikanische Aktien-Leitindex hat bereits harte Wochen hinter sich. Bereits im Januar fabrizierte er eine "Grabstein-Kerze" (engl. "Gravestone Doji"). In dieser Woche kam das sogenannte Todeskreuz-Signal (engl. "Death Cross") hinzu. Ob diese Muster aussagekräftig weiter fallende Kursen nach sich ziehen, ist das Thema der Woche. Weitere Schwerpunkte: 1) Der gewaltige Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, 2) Die Teamviewer-Aktie (ISIN: DE000A2YN900).

Den vollständigen Artikel lesen ...