Seit letztem Jahr kann man an der Deutschen Börse den VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN: A2PLDF) erwerben. Der Index beinhaltet Unternehmen, die mit Videospielen oder E-Sport ihr Geld verdienen. Damit gelang es, der Panik in den letzten Wochen bislang sehr gut zu trotzen. Im Vergleich zum Jahresstart liegt der Fonds am 02.04.2020 minimal im Plus. Und in Zeiten von Corona fördert sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Branche und ruft dazu auf, daheim zu bleiben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...