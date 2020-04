Der Corona-Crash ging auch an ETFs nicht spurlos vorbei - logisch. Doch in meinen Augen sollten Anleger sich in der aktuellen Lage nicht zu sehr auf die schmerzenden Verluste fokussieren, sondern vielmehr auf die großartigen Chancen blicken, die sich aktuell bieten. Zum Beispiel auf äußerst attraktive Dividendenrenditen! Die folgenden drei ETFs bieten beispielsweise Dividendenrenditen von über 4 %! Dividenden-ETF 1: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield-ETF Absoluter Klassiker unter den Dividenden-ETFs: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...