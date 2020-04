Hamburg (ots) - Tag für Tag weitet sich die Corona Krise in einem Tempo aus, das es den Menschen schwer macht, noch Schritt zu halten mit den Informationen zu den Geschehnissen. Der NDR präsentiert ab Montag, 6. März mit dem "After Corona Club" Online und im NDR Fernsehen eine Gesprächssendung mit Anja Reschke, die auf Entschleunigung setzt und zum Nachdenken anregen will.Was macht das Virus mit uns persönlich, mit der Gesellschaft insgesamt, mit der Politik? Und - wie sieht die Welt nach Corona aus? Werden wir so weitermachen wie vorher oder wird die Gesellschaft eine ganz andere sein? Darüber spricht Anja Reschke mit Fachleuten aus Psychologie, Wirtschaft, Soziologie, Politik und Wissenschaft. Darunter sind der Soziologe Harald Welzer, der Ökonom Thomas Straubhaar, die Klimaökonomin Claudia Kemfert und der Zukunftsforscher Matthias Horx. Die Einzelgespräche per Videoschalte über Prognosen, Visionen, Einschätzungen und auch Forderungen für die Zeit nach der Krise sind jeweils 15 bis 20 Minuten lang.Der "After Corona Club" startet am Montag, 6. April, um 11.00 Uhr auf www.NDR.de/aftercoronaclub (http://www.NDR.de/aftercoronaclub). Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, dort im Forum über das jeweilige Thema weiter zu diskutieren. Außerdem ist der "After Corona Club" in der ARD Mediathek sowie im ARD YouTube Kanal abrufbar. Die Sendungen werden zudem auf tagesschau 24 werktags um ca. 14.40 Uhr ausgestrahlt. Auch als Podcast ist der "After Corona Club" in der ARD Audiothek zu finden.Das NDR Fernsehen zeigt den "After Corona Club" in der kommenden Woche zu folgenden Sendezeiten: Montag, 6. April, 23.15 Uhr; Dienstag, 7. April, 23.30 Uhr; Mittwoch, 8. April, 23.20 Uhr; Donnerstag, 9. April, 1.00 Uhr; Karfreitag, 10. April, 0.30 Uhr.Anja Reschke ist Leiterin des Programmbereichs "Kultur und Dokumentation" des NDR Fernsehens. Die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Buchautorin moderiert u. a. das ARD-Politikmagazin "Panorama" (NDR).Start: Montag, 6. April, 11.00 Uhr, als Video auf www.NDR.de/aftercoronaclub (http://www.NDR.de/aftercoronaclub), als Podcast in der Audiothek und um 23.15 Uhr im NDR Fernsehen.Hinweis an die Redaktionen: Der angegebene Link ist ab Montag, 6. April, 11.00 Uhr abrufbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4564637