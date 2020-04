Hamburg (ots) - Für alle, die in diesen Tagen ein wenig Zeit haben, sich ihrem Instrument (wieder) zu widmen, stehen Musikerinnen und Musiker der NDR Ensembles unter dem Motto "heimspiel" als Starthilfe und Inspiration ab sofort für kurze und individuelle Online-Coachings zur Verfügung.Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters und der NDR Radiophilharmonie bieten einmalige Coachings zu fast allen Orchesterinstrumenten an (Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Schlagzeug). Sänger*Innen des NDR Chores geben Coachings zur Gesangs- und Sprechstimme. Musikerinnen und Musiker der NDR Bigband (Flöte, Saxofon, Klarinette, Trompete, Posaune, Bassposaune, Tuba, Percussion, Klavier) stehen auch für Fragen rund ums Improvisieren und den Jazz zur Verfügung.Interessierte können sich online anmelden. Anschließend nimmt ein Mitglied der NDR Ensembles per E-Mail Kontakt auf, um einen Termin für ein 1-zu-1-Coaching zu vereinbaren (per Skype oder Facetime). Die Tutorials dauern ca. 20-30 Minuten und sind jeweils ein einmaliges, kostenloses Angebot der NDR Ensembles. Für weiteren, eventuellen regelmäßigen Unterricht verweist der NDR auf den Verband der Deutschen Musikschulen (https://www.musikschulen.de ) und den Deutschen Musikrat (http://www.musikrat.de ).Weitere Informationen: ndr.de/heimspielPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4564634