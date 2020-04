Baden-Baden (ots) - Höchste Zuschauerzahl seit 15 Jahren bei der Jubiläumsausgabe der SWR Live-Show mit Guido Cantz und alternativem Sendungskonzept am 4. AprilDie Fans von "Verstehen Sie Spaß?" blieben der Samstagabendshow auch in Corona-Zeiten treu: Das alternative Sendungskonzept mit Studio- und zugeschalteten Gästen erzielte mit seiner Live-Jubiläumsausgabe zum 40. Geburtstag und 6,4 Millionen Zuschauern die beste Quote seit 15 Jahren.Das entspricht einem Marktanteil von 19,6 Prozent. Vor allem die 14- bis 49-Jährigen nutzten die Sendung, um sich mit Guido Cantz und Gästen trotz schwieriger Zeiten humorvoll unterhalten zu lassen: Ihr Marktanteil lag am Samstagabend (4.4.2020) bei 18,7 Prozent. Damit war die SWR Produktion in dieser Altersgruppe Quotensieger in der Prime Time nach der Tagesschau. Die Sendung wurde unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen durchgeführt. Um den nötigen Sicherheitsabstand einhalten zu können, waren nur zwei Gäste im Studio anwesend.Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information, schickte nach der Sendung einen Dank an das Team von "Verstehen Sie Spaß?" und schrieb: "Sie haben es geschafft, dem Publikum trotz aller Einschränkungen eine abwechslungsreiche und stimmungsvolle Jubiläumsshow mit Klassikern und Highlights zu präsentieren - und wie man am Ergebnis sieht, haben Sie damit den Nerv getroffen."Revue der vergangenen 40 JahreIn der Jubiläumsausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" zum 40. Geburtstag der Show ließen Gastgeber Guido Cantz und seine prominenten Gäste die vergangenen vier Jahrzehnte Revue passieren. Live zugeschaltet waren die ehemaligen Moderatorinnen und Moderatoren Paola Felix, Dieter Hallervorden, Cherno Jobatey und Frank Elstner sowie Karl Dall, der früher als Lockvogel und Filmvorführer im Einsatz war. Gemeinsam mit Guido Cantz, den Studiogästen Bülent Ceylan und Dr. Eckart von Hirschhausen und weiteren zugeschalteten Gästen wie der Bergsteigerlegende Reinhold Messner und den "Tatort"-Kommissaren Jan Josef Liefers und Axel Prahl warfen sie einen Blick in die 40-jährige Geschichte von "Verstehen Sie Spaß?" Darüber hinaus waren auch Highlight-Clips zu sehen, die anlässlich der Geburtstagsausgabe neu gedreht wurden. Die Qual der Wahl hatten am Ende die TV-Zuschauer: Sie bestimmten per Voting den "Verstehen Sie Spaß?"-All-Time-Favoriten "Hangover": http://x.swr.de/s/12e4Die Leitung der Sendung hat Barbara Breidenbach, die Redaktion hat Andreas Freitag. Die aktuelle Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wurde in Kooperation mit dem ORF und dem SRF auch in Österreich und der Schweiz ausgestrahlt.Weitere Infos zur Sendung unter www.SWR.de/verstehen-sie-spass. Fotos unter www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links auch unter http://swr.li/erfolg-fuer-vssNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DAZUSAMMENHALTENPressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.dePressekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661, sylvia.klebsattel@kick-media.deSWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4564696