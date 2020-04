Die Anleger genossen eine Gnadenfrist vom schnellsten Bärenmarkt der Geschichte. Von Dienstag bis Donnerstag legte der TSX-Index 19 % zu, während die Märkte in den USA um +20 % zulegten. Damit befinden sich die US-Märkte offiziell in einem Bullenmarkt. Angesichts der Volatilität der Märkte wäre es jedoch nicht überraschend, einen weiteren deutlichen Abschwung zu erleben. In Kanada stellen neue COVID-19-Fälle weiterhin tägliche Rekorde auf. Ebenso haben die USA nun die meisten Fälle weltweit. Es ...

