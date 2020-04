Birgit Schrowange steht seit 1981 vor der Kamera und hat unzählige Sendungen moderiert, unter anderem "Extra" oder "Life! - Die Lust zu leben" (RTL). Was nicht jeder weiß: Die 61-Jährige ist begeisterte Börsianerin. Einer ihrer Leitsätze: Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Dem AKTIONÄR hat sie verraten, wo sie zugegriffen hat."Die Börse spiegelt wider, was die Leute derzeit empfinden: Panik und große Unsicherheit", so Birgit Schrowange im AKTIONÄR-Interview. "Bei vielen Menschen herrscht Weltuntergangsstimmung."

