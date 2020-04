FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ansturm der Unternehmen auf Corona-Staatshilfen hält laut einem Medienbericht an. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Zahlen aus dem Bundesfinanzministerium berichtet, haben bis Freitagnachmittag 1,25 Millionen Soloselbständige und Kleinunternehmer den Sofortzuschusses des Bundes beantragt. Förderungen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro wurden bereits genehmigt.

Auch die Nachfrage nach Corona-Krediten bei der staatlichen Förderbank KfW sei ungebrochen hoch. Bis zum Wochenende beantragten laut Bundesfinanzministerium 3.202 Firmen Darlehen im Gesamtvolumen von 10,9 Milliarden Euro. Im Schnitt benötigt jedes Unternehmen damit 3,4 Millionen Euro. 2.713 Anträge, das entspricht 85 Prozent, seien bereits bewilligt worden. Über die KfW sichert der Bund die Kredite mit bis zu 90 Prozent ab.

Auch die Stundung der Einkommens-, Umsatz- oder Körperschaftssteuer bis zum Jahresende werde nachgefragt. Die Unternehmen beantragten laut Zeitung bisher einen Zahlungsaufschub in Höhe von 260 Millionen Euro, 52 Millionen Euro wurden durch die Finanzämter bereits bewilligt.

Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag von Bild am Sonntag rechnet mehr als jeder dritte Deutsche (37 Prozent) damit, dass es ihm nach der Corona-Krise wirtschaftlich schlechter gehen wird. 60 Prozent der Bundesbürger glauben, dass sich ihre Lage nicht verändert. Lediglich 2 Prozent gehen von einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation aus, ein Prozent machte keine Angaben. Die von der Bundesregierung und den Bundesländern verhängte Kontaktsperre empfinden 45 Prozent der Bürger als eine starke oder sehr starke Belastung. Für 55 Prozent sind die Maßnahmen wenig oder gar nicht schlimm.

Für Bild am Sonntag befragte Kantar 507 Menschen am 2. April telefonisch.

April 05, 2020 11:01 ET (15:01 GMT)

