OSLO (dpa-AFX) - Auch Norwegen beteiligt sich an der inzwischen massiv angelaufenen Hilfewelle für das vom Coronavirus gezeichnete Italien. Gesundheitsminister Bent Hoie kündigte am Sonntag an, dass sein Land ein medizinisches Team nach Italien in Marsch setzen werde. "Wir haben die Infektion in Norwegen unter Kontrolle, während Italien auf dem Höhepunkt der Krise steht", sagte Hoie. "Dies ist der richtige Moment, einem Land zu helfen, das vor riesigen Herausforderungen steht." Das etwa 25-köpfige Team aus Ärzten und Helfern, alles Freiwillige, soll in der Lombardei zum Einsatz kommen. Einige von ihnen haben bereits Erfahrungen beim Kampf gegen Ebola in Afrika gesammelt.



"Solidarität in Europa ist nicht nur eine theoretische Übung", sagte Außenministerin Ine Eriksen Soreide. "Jetzt können wir zeigen, wie sie in der Praxis funktioniert."



Norwegen hat bis Sonntag rund 5600 Corona-Infizierte registriert. Bisher starben 71 Menschen in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus./lsm/DP/nas