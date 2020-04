Die hohe Volatilität an den Aktienmärkten gepaart mit der Unsicherheit über die tatsächlichen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hat zuletzt wieder verstärkt Anleger in Gold getrieben. Doch ein Experte hält zumindest Gold-ETFs für alles andere als einen sicheren Hafen.? Gold-ETFs mit starker Nachfrage? Fondsmanager sieht diese als "spekulative Anlage"? ETF-Besitzer sind keine GoldbesitzerWer in Gold investieren will, der hat grundsätzlich die Wahl, dies in physischer Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...