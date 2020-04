Der Ausbruch des Coronavirus hat in kürzester Zeit die Gefüge der Welt zerrüttet. Zur Bekämpfung der Krankheit wurden Bürger in ihrer Freiheit und Unternehmen in ihrem Geschäftsbetrieb zum Teil erheblich eingeschränkt. Die getroffenen Maßnahmen könnten nun tiefgreifende Folgen für die Wirtschaft haben.? Die Wirtschaft in der Corona-Krise hat Ähnlichkeit mit Kriegsökonomien? Parallelen zu anderen großen Krisen in der Geschichte wie der Spanischen Grippe und der Weltwirtschaftskrise im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...